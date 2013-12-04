الإمارات: قطع خدمة الهاتف المتحرك عن 2.5 مليون اشتراك

قطعت شركات الاتصالات في الإمارات خدمة الهاتف المتحرك نهائياً عن 2.5 مليون اشتراك، في ما علقت الخدمة عن 3 ملايين مشترك لم يقوموا بتحديث بياناتهم في إطار حملة "رقمي هويتي" والذي أعلن عن تجاوز إجمالي عدد اشتراكات الهاتف المحمول التي سجلها وحدث بياناتها أصحابها الـ14 مليون اشتراك، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات عن أن المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" علّقا الخدمة عن نحو 3 ملايين اشتراك تأخر أصحابها عن تحديث بياناتهم وقطع الخدمة نهائياً على 2.5 مليون اشتراك.

وأظهرت أحدث إحصاءات لهيئة تنظيم الاتصالات أن إجمالي عدد الاشتراكات التي سجّل وحدّث أصحابها بياناتهم في إطار حملة "رقمي هويتي" تجاوز 14 مليون اشتراك.

وأفادت الهيئة بأن تعليق الخدمة يعني أن المشترك لا يستطيع إجراء مكالمات صادرة عن هاتفه المحمول، لكنه يستطيع استلام المكالمات والرسائل النصية فقط.

وذكرت أن المدة الإجمالية للخطة الزمنية لحملة "رقمي هويتي" تبلغ 18 شهراً، وستستمر حتى بداية عام 2014، لافتة إلى أن المرحلة الحالية هي "السادسة" وتستمر بين أكتوبر 2013 ويناير من عام 2014.

وأكدت "تنظيم الاتصالات" أنها تشجع دائماً استخدام الوسائل والخدمات الإلكترونية، لتسهيل توفير الخدمات للمتعاملين، موضحة أنها تشجع التحديث الإلكتروني لبيانات المشتركين ولا تمانع من توفيره.