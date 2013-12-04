"آيبيك" تحقق أرباحاً بـ3.2 مليار درهم بنمو 6.7%

كشفت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك"، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، عن تحقيقها ربحا صافيا بلغ 3.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع ثلاثة مليارات درهم قبل عام، بنمو 6.7%، بفضل تعافي أسواق الأسهم العالمية.

وتشير أهم المؤشرات المالية إلى ارتفاع صافي الأرباح من 3 مليارات درهم إلى 3.2 مليار درهم، بفضل الانتعاش الكبير الذي شهدته أسواق الأسهم خلال النصف الأول من عام 2013، في حين انخفضت الإيرادات إلى 95.7 مليارا مقارنة مع 96.7 مليار درهم في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الدخل التشغيلي من 6.2 مليارات إلى 5.2 مليار درهم، وفقا لصحيفة "البيان".

وبلغ إجمالي الأصول 233.1 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013 مقارنة مع 239.3 مليار درهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، نتيجة الخروج من صفقات المشتقات مع وجود انخفاض مماثل في المطلوبات، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 57.2 مليار درهم إلى 58.3 مليار درهم. وانخفض إجمالي المطلوبات من 182.1 مليار درهم إلى 174.8 مليار درهم، وبلغ إجمالي القروض 126.3 مليار درهم بانخفاض قدره 8.7 مليارات درهم.

وقال خادم القبيسي، العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك": تؤكد النتائج الإيجابية لآيبيك على قوة محفظتنا وقدرتنا على خلق قيمة مضافة لمالك أسهمها، حكومة أبوظبي. وتواصل آيبيك البحث عن فرص الاستثمار في الوقت الذي تدير بحكمة ميزانيتها العمومية، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال سداد 7.345 مليارات درهم من الديون في سبتمبر 2013.