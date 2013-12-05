كوانتاس الأسترالية تحذر من خسائر تصل لـ225 مليون دولار

حذرت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس"، اليوم الخميس، من أنها تتوقع تسجيل خسارة قبل احتساب الضرائب تتراوح بين 250 مليون دولار أسترالي (225 مليون دولار أميركي) و300 مليون دولار أسترالي في النصف الأول من العام الحالي بعد "تدهور ملحوظ" في أوضاع السوق.

وهبط سهم شركة الطيران الرسمية الأسترالية 15% بعد أن قالت إن توقعات النصف الثاني من العام "ما زالت متقلبة"، مشيرة إلى عزمها تسريح ألف موظف في غضون 12 شهراً في إطار برنامج سريع لخفض التكلفة.

ورفضت كوانتاس التي تخوض معركة شرسة مع منافستها المحلية فيرجن أستراليا هولدنجز تقديم المزيد من الإرشادات، مستشهدة بحالة عدم اليقين التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الوقود وأسعار الصرف.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس، في بيان: "التحديات التي نواجهها الآن هائلة"، وأضاف "منذ أوائل عام 2012 كان هناك أيضاً تشويه غير مسبوق للسوق المحلية الأسترالية مع استراتيجية فيرجن أستراليا التي تسعى وراء ملكية أغلبية ودعم مالي ضخم من شركات الطيران الأجنبية الحكومية".

وأشار إلى أن "كوانتاس" ستسرع برنامجها الخاص بخفض التكاليف بهدف توفير ملياري دولار أسترالي على مدى ثلاث سنوات.

وكانت "كوانتاس" وقعت على اتفاق تحالف مع شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها في وقت سابق هذا العام.