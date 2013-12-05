مؤسسة دبي للاستثمارات تستحوذ على فندق "أتلانتس"

استحوذت مؤسسة دبي للاستثمارات على فندق "أتلانتس" من وحدة تابعة لشركة دبي العالمية، ولم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وقد تم إنشاء الفندق الذي يقع في جزيرة النخلة عام 2008، كمشروع مشترك بين شركتي استثمار العالمية وكيرزنر إنترناشونال، إلا أن الأخيرة قامت بالسيطرة الكاملة على الفندق في أبريل من العام الماضي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدبوس في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء، إن الاستحواذ على أصل له مساهمة رئيسية في قطاع السياحة المحلي ينسجم مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة في دعم نمو دبي على المدى البعيد.