مصر: قطار القاهرة - الإسكندرية السريع بـ3.5 مليار دولار

تطرح الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، عدداً من المشاريع الكبيرة، خصوصاً على طاولة المستثمرين العرب، حيث قدم وزير النقل المصري أحمد الدميري مشاريع حيوية على المستثمرين، على رأسها مشروع قطار فائق السرعة يربط بين الإسكندرية والقاهرة بكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار ويخدم حوالي 18 مليون راكب سنوياً.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، أشار خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاستثماري المصري - الخليجي، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستستغرق 3 سنوات، وسيُنشأ المشروع على مراحل من القاهرة حتى الأقصر بطول 600 كيلومتر، ومن الأقصر إلى أسوان بطول 210 كيلومترات.

وطرح أيضاً مشروع خط سكة حديد لربط المدن الجديدة، عين شمس والعاشر من رمضان وبلبيس، بطول 45 كيلومتراً بكلفة 700 مليون دولار.

وفي قطاع الطرق والجسور، تدرس وزارة النقل تحويل مسار الطرق الحالية إلى طرق حرة سريعة، كما تدرس إنشاء طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية، وآخر من الإسكندرية إلى وادي حلفا جنوباً. ولفت الوزير إلى أن الدولة ستمنح المستثمرين تملك الأراضي على جانبي الطرق حتى يمكن تحقيق عائدات لتغطية تكاليف المشروع.

وطرح مشروع طريق يربط بين سفاجا ومرسى علم بطول 180 كيلومتراً بكلفة 85 مليون دولار، وكذلك تحويل طريق النفق شرم الشيخ إلى طريق حرة بكلفة 71 مليون دولار، إلى جانب طريق الإسكندرية أبو سنبل بكلفة 460 مليون دولار.

وعرضت الحكومة المصرية على المستثمرين إنشاء قرية لوجيستية في مدينة السادس من أكتوبر بكلفة 700 مليون دولار. وعرض الوزير الاستثمار في مشاريع الخط الخامس والسادس لمترو الأنفاق بطول 20 كيلومتراً، وبعدد محطات يصل إلى 17 محطة للربط بين مدينة نصر ومنطقة الخصوص بكلفة 2.5 مليار دولار.

وطرح وزير النقل مشروع إنشاء أنفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار تنتهي دراساته في أبريل المقبل ليُطرح على المستثمرين، وعرض مشاريع تتعلق بالنقل البحري منها مشاريع لتطوير 15 ميناء بحرياً، 6 على البحر المتوسط، و9 على البحر الأحمر، ومشروع لإنشاء ميناء لليخوت على البحر المتوسط بكلفة 170 مليون دولار، إلى جانب مشاريع صرف صحي بكلفة 170 مليون دولار، وكذلك محطة متعددة الأغراض في بورسعيد بكلفة 260 مليون دولار، وتشغيل أرصفة في ميناء دمياط بكلفة 170 مليون دولار، وأخيراً تطوير ميناء سفاجا بكلفة 115 مليوناً.