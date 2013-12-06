"بوابة مكة" يسعى لجذب استثمارات سعودية بـ250 مليار ريال

توقع مسؤول في السعودية أن يجذب مشروع "بوابة مكة" أكثر من 250 مليار ريال كاستثمارات في مجال التطوير بمختلف أنواعه، التي ستشهدها مساحة المشروع الضخمة والمقدرة بنحو 100 مليون متر مربع، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأشار المهندس عصام بن أحمد كلثوم، العضو المنتدب لـ"بوابة مكة" إلى أن الشركة وضعت برنامجا للتطوير على 4 مراحل يستغرق تنفيذها ما بين 15 - 20 عاماً، مبيناً أن المشروع يستهدف المساهمة في تقديم نسيج عمراني مميز ولائق في العاصمة المقدسة.

وأضاف أن المشروع الذي يجري تنفيذه بالمشاركة بين القطاع العام والخاص، يعد محفزا للدخول في الاستثمار في عمليات التطوير، سواء كان ذلك من خلال المساهمات المباشرة التي تمت عند تأسيس الشركة، أو من خلال المساهمة عبر صناديق التطوير العقاري التي تعتزم الشركة إطلاقها، التي تعد إحدى أهم المبادرات التي تحقق التمويل اللازم، وتتيح الفرص للمواطنين للمشاركة في الاستثمار والتنمية خلال عمليات التنفيذ المرحلية.

وأبان أن المشروع في مجمله مقسم على 10 مناطق تنمية، تشمل 3 مناطق للتطوير السكني بجميع أنواعه الدائم منه والاستثماري "منطقة رقم 1، 2، 3"، وتشمل أيضاً المنتزه الوطني في مكة المكرمة "منطقة رقم 4"، ومنطقه تم تخطيطها لاستقطاب المشاريع الخدمية المميزة في منطقة رقم 5"، إضافة إلى مشاريع أخرى ستحدد ملامحها وتعلن تفاصيلها خلال فترة تنفيذ المشروع.

وحول الاتفاقية التي وقعت أخيراً تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة بين شركة البوابة وشركة "سويكورب" السعودية ذات الخبرة الواسعة في مجال إدارة الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية لإطلاق صندوق بوابة مكة الأول للتطوير العقاري، لفت إلى أنهم يحاولون من خلال هذا الصندوق جذب استثمارات تقدر قيمتها بنحو مليار ريال قابلة للزيادة، لصالح تطوير جزء من منطقة التنمية رقم "3" من مشروع البوابة.

وأكد أن مساحة المنطقة التي ستطور عن طريق هذا الصندوق تصل لنحو 1.5 مليون متر مربع، وتقع بين طريق الليث جنوباً وخط قطار الحرمين السريع شمالاً، مبيناً أنهم من خلال الصندوق سيحاولون ووفقاً لاشتراطات هيئة سوق المال، في جعل قيمة السهم في متناول أيدي الجميع، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة في عملية التنمية من خلال الاستثمار في مثل هذا النوع من المشاريع التطويرية.

وأفاد بأنهم لجأوا لفكرة إطلاق صندوق للتطوير العقاري، بعد أن درسوا جميع البدائل التمويلية التي يمكن من خلالها الإسراع في عمليات التطوير لمشروع البوابة العملاق، الذي يغطي مخططه العمراني مساحة تقارب الـ100 مليون متر مربع.

وأوضح كلثوم أن مشروع البوابة يهدف إلى تخطيط وتصميم وتطوير ضاحية غربية متكاملة لمكة المكرمة، تستوعب أكثر من 750 ألف نسمة، وتحتوي ضمن مخططها على عدد من المشاريع الكبرى الجاذبة للاستثمار والمولدة لفرص العمل، مشيراً إلى أن من ضمن تلك المشاريع، مجمع الدوائر الحكومية، المنتزه الوطني، وجامعة ثانية لمكة المكرمة، إضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية والتجارية والعمرانية.

واستدرك العضو المنتدب لشركة بوابة مكة أن المنطقة المحددة للتطوير، تعد المشروع الرابع من مشاريع البوابة، التي سبقها في إطلاق عمليات التنفيذ مشروع "ضاحية سمو" الاستثماري الأول على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ومشروع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني للإسكان البديل الذي سيقام على مساحة مليون متر مربع، ومشروع ضاحية رتاج لإسكان الموظفين في قطاع الخدمات ويقام على مساحة 600 ألف متر مربع.

ووفقاً لبيانات المشروع فإن المخطط المعتمد للمشروع، يحتوي على العديد من الاستعمالات والوظائف المختلفة، منها السكني والتجاري والتعليمي والترفيهي والثقافي، والخدمات العامة وغيرها، إلا أن الاستعمال السكني هو الاستعمال الرئيس السائد في المشروع.