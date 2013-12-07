تحالف تقوده "أرابتك" يفوز بعقد قيمته 3.3 مليار درهم

فاز تحالف تقوده شركة أرابتك للإنشاءات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بعقد إنشاء مستشفى العين الجديد من قبل شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي.

ويتضمن العقد الذي تبلغ قيمته 3.3 مليار درهم إنشاء مستشفى حديث بسعة 713 سريراً بدلاً عن المستشفى الحالي في منطقة الجيمي بالعين.

يقام المستشفى الجديد على مساحة 358 ألف متر مربع موزعة على أقسام الطب العام والجراحة والأطفال والأمومة والعناية المركزة والتأهيل الطبي، علاوة على 104 عيادات تخصصية متطورة و17 وحدة للتصوير الشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي و22 وحدة تخصصية للتشخيص والمنظار.

ويضم المستشفى مركز خدمات لوجستية ومحطة طاقة كهربائية سعة 60 ميغاواط ومسجداً بالإضافة إلى مواقف للسيارات تحت المبنى تتسع لـ 1500 سيارة.

من جانبه، قال حسن عبد الله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأرابتك القابضة، إن هذا العقد الجديد يعتبر إضافة نوعية لسجل المشاريع قيد التنفيذ لدى أرابتك، والى مساهمات الشركة في مجال إنشاء المرافق الصحية حيث تعكف حالياً على تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الدارة والمركز الصحي والذي يتضمن مستشفى حديثاً سعة 100 سرير ملحق به أكبر وأحدث مركز للعيادات الخارجية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف "هذا العقد الجديد هو إحدى ثمار استراتيجية الشركة الرامية للتوسع في مجالات متخصصة في قطاع الإنشاء من شأنها تحقيق هوامش ربح عالية".