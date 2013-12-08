شركة كويتية تشتري مجمع "مور لندن" مقابل 2.8 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة "لندن بريدج هولدنجز" باعت مجمع "مور لندن"، أحد أبرز الأصول العقارية في العاصمة البريطانية إلى مجموعة سانت مارتينز الكويتية العقارية مقابل نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 2.8 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وكانت "لندن بريدج هولدنجز" تخطط في الأصل لإعادة تمويل "مور لندن" بحلول الصيف المقبل، لكنها قررت بيعه بسبب العرض المغري الذي قدمته "سانت مارتينز" التي تمتلك عقارات بالفعل في لندن.

وقالت الشركة في بيان "هذه الصفقة تبرز نجاح لندن بريدج هولدنجز في تحويل موقع مهجور تالف إلى مركز تجاري عالمي نابض بالحياة والحيوية".

واشترت "لندن بريدج هولدنجز" الموقع في عام 1998، وأنشأت مجمع "مور لندن" المجاور لجسر البرج "تاور بريدج" والمقابل لبرج لندن.