%5 ارتفاع عدد مسافري "طيران الجزيرة" في أكتوبر

تصدرت شركة "طيران الجزيرة" قائمة شركات الطيران بالشرق الأوسط في نسبة الالتزام بمواعيد السفر في أكتوبر، محققةً نسبة التزام بلغت 94.55%، بحسب التقرير الفصلي الذي يصدره المركز الأميركي والمستقل لتعقب ومراقبة الرحلات "فلايت ستاتس".

ووفقاً لصحيفة الرأي، بيّن التقرير أن شركة "طيران الجزيرة" شهدت زيادةً بنسبة 5% في عدد المسافرين مقارنة بشهر أكتوبر 2012، ودفعت هذه الزيادة ارتفاع أعداد المسافرين على الخطوط التي تخدم كلاً من دبي وبيروت وعمّان والبحرين.

وشهدت "طيران الجزيرة" زيادةً بنسبة 47% في عدد المسافرين بين الكويت وبيروت مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، واستحوذت على حصة تشغيلية بلغت 40% على هذا الخط خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير أن طيران الجزيرة كانت أكبر ناقلة تخدم خط الكويت-عمّان بحصة تشغيلية بلغت 41%، إذ شهدت أيضاً زيادة في عدد المسافرين بنسبة 38% على خط الكويت-عمّان مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أنه على خط الكويت-دبي، شهدت طيران الجزيرة زيادةً في عدد المسافرين بنسبة 4% مقارنة بشهر أكتوبر 2012، واستحوذت على 13% حصة سوقية على هذا الخط خلال أكتوبر 2013.

وأظهر التقرير أن طيران الجزيرة كانت من جديد أكبر ناقلة تخدم كلاً من الوجهات المصرية: شرم الشيخ بحصة تشغيلية بلغت 45%، والأقصر بحصة تشغيلية بلغت 71%، وسوهاج بحصة تشغيلية بلغت 42%.