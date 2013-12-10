شركات النفط تنفق 723 مليار دولار على التنقيب في 2014

قال بنك باركليز في بيان أمس، إن شركات النفط والغاز ستنفق نحو 723 مليار دولار على التنقيب والإنتاج في 2014 بارتفاع 6.1% عن عام 2013.

ورجح باركليز أن يرتفع الإنفاق خارج أميركا الشمالية 6% ليسجل رقما قياسيا عند 524 مليار دولار في 2014 مقارنة مع ارتفاعه 10% العام الجاري.

وتوقع البنك نمو الإنفاق على التنقيب والانتاج في أميركا الشمالية بأكثر من 7% في 2014 مقارنة مع 2% في 2013 وذلك على أساس المسح الذي شمل أكثر من 300 شركة نفط وغاز العام الماضي.

وأضاف البنك أن شركات التنقيب والإنتاج حسبت الميزانيات على أساس سعر 89 دولارا لبرنت خلال العام و89 دولارا لخام تكساس الوسيط وسعر 3.66 دولار للوحدة الحرارية البريطانية من الغاز الطبيعي القياسي الأميركي.