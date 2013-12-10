دبي انترناشيونال كابيتال تبدأ بيع 3 من أصولها في أوروبا

بدأت "دبي انترناشيونال كابيتال"، وهي إحدى أذرع الاستثمار لإمارة دبي في الخارج، مساعيها لبيع 3 من أصولها الرئيسية في أوروبا، وتوقعت أن تنتهي من عملية بيع كبيرة لوحدتها في ألمانيا خلال العام المقبل 2014.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد سموت في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن "دبي انترناشونال كابيتال" تعتزم بيع شركة التعبئة الألمانية المملوكة لها "ماوزر"، إضافة إلى الشركة الهندسية البريطانية المملوكة لها "دونكاسترز"، وكذلك المصنع الألماني "ألماتيس".

وتوقع سموت أن تنتهي الشركة من عملية بيع هذه الأصول الثلاثة خلال العام المقبل 2014، فيما تأتي هذه التصريحات لتؤكد خبراً سابقا نشرته وكالة "رويترز" للأنباء ونقلت فيه عن مصادر مصرفية قولها إن "دبي انترناشونال كابيتال" ستنتهي من عملية بيع شركة "ماوزر" الألمانية خلال الشهر الأول من العام المقبل، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال سموت: "ثمة طلب عال واهتمام كبير بالأصول ذات الجودة العالية، وهناك اهتمام أيضاً بمحافظنا الاستثمارية، بما فيها (ماوزر)، ونحن نريد الاستفادة من هذه الميزة وهذا الاهتمام".

ويشير سموت إلى أن الشركات التابعة لمجموعة "دبي انترناشيونال كابيتال" تمكنت من تحقيق نصف العوائد للشركة، مضيفاً أن "الأرباح من الأنشطة في الولايات المتحدة حققت أرباحاً كبيرة"، متوقعاً مزيداً من النمو في أرباح الشركة وأنشطتها خلال العام 2014.

وكانت "دبي انترناشيونال كابيتال" قد أتمت الأسبوع الماضي عملية بيع حصتها في متجر التجزئة الفاره "ريفولي" والذي يتخذ من دبي مقراً له، حيث تمت عملية بيع الحصة البالغة 18% لصالح شركة الساعات السويسرية الشهيرة "سواتش".

ولم يعلن أي من الجانبين قيمة الصفقة إلا أن جريدة "فايننشال تايمز" تقول إن المصادر المصرفية تقدر قيمتها بنحو 110 ملايين دولار.

يشار الى أن دبي انتهت العام الماضي من إعادة جدولة ديون تبلغ 2.2 مليار دولار، على أنه من المفترض أن يحين في العام 2016 موعد لسداد 1.5 مليار دولار، وهو مبلغ يسود الاعتقاد بأن جمعه بالغ السهولة بعد أن عادت شركات دبي لتحقيق الربحية العالية وأعادت هيكلة استثماراتها في العالم.

يذكر أن "دبي انترناشيونال كابيتال" تمثل واحدة من أهم شركات الاستثمار في العالم، وأكثرها نشاطاً، لكن أغلب أنشطتها تتركز على أوروبا والولايات المتحدة، وتمثل الحصة التي باعتها في "ريفولي" آخر أصولها في منطقة الشرق الأوسط.