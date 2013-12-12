"خطة" لشركة بيجو برفع رأس المال إلى 4.8 مليار دولار

قال مصدر مطلع إن مجلس إدارة شركة بيجو سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات وافق على خطة للتحالف مع شركة دونغ فنغ موتور، تشتري بموجبها الشركة الصينية والحكومة الفرنسية حصة في الشركة بخصم 40% من السعر الحالي للسهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن مجلس الإدارة وافق على الدخول في مفاوضات نهائية لإصدار أسهم بقيمة 3.5 مليار يورو (4.8 مليار دولار) تسمح لكل من فرنسا ودونغ فنغ بتملك حصة 20% في بيجو.

وقال المصدر إن زيادة رأس المال ستكون بسعر أقل من 7 يورو للسهم وربما ينزل إلى 6.85 يورو وهو المستوى الذي تضمنه عرض استرشادي من دونغ فنغ. وأغلق سهم بيجو اليوم عند 11.50 يورو.

ورفض متحدث باسم بيجو التعقيب على محادثات التحالف. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في دونغ فنغ للحصول على تعقيب. ورفضت الحكومة الفرنسية التعقيب.

وتعمل بيجو - وهي واحدة من شركات السيارات الأكثر تضررا من ركود السوق الأوروبية - على تقليص العمالة وطاقة مصانعها لوقف الخسائر خلال عامين.

وكان فيليب فارين الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته قد قال إن الشركة الفرنسية تدرس إقامة علاقة أوثق مع دونغ فنغ شريكها الحالي في مشروع صيني مشترك.

وقالت مصادر في وقت سابق إن الشركتين تجريان محادثات منذ أشهر لتوسيع التعاون إلى دول آسيوية أخرى بعد إصدار للاسهم بقيمة تصل إلى عدة مليارات من اليورو تشتري فيه دونغ فنغ والحكومة الفرنسية حصة كبيرة.

