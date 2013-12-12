%38 انخفاض في خسائر "القلعة المصرية" بالربع الثالث

قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في إفريقيا اليوم الخميس إن صافي الخسائر المجمعة انخفض نحو ‭‭38.3‬‬% في الربع الثالث من 2013.

وأضافت الشركة في بيان أن صافي الخسائر المجمعة بلغ 82.7 مليون جنيه (12.01 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 سبتمبر بانخفاض 38.3% عن الربع المقابل من 2012.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها 8 شركات تابعة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والإسمنت والإنشاءات.

وبلغت الإيرادات 1.5 مليار جنيه في الربع الثالث بنمو 15.5% عن الربع المقابل من 2012.

وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة لـ"رويترز" في أكتوبر/تشرين الأول إن الشركة تتوقع التحول للربحية قبل عام 2016 مع بدء تشغيل مشروعات كبيرة وتعتزم اقتناص صفقات جديدة خلال الشهور المقبلة.

وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام 2010 ولكنها بدأت مؤخرا في تقليص خسائرها بشكل كبير.

ويتوقع هيكل الانتهاء في يناير/كانون الثاني المقبل من الاكتتاب في إصدار خاص لزيادة رأسمال القلعة إلى نحو ثمانية مليارات جنيه (1.16 مليار دولار) من 3.642 مليار جنيه حاليا.

ويأتي إصدار الحقوق في إطار عملية تحول القلعة من شركة استثمار مباشر -تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها- إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها.

وتملك القلعة حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا في 15 دولة في أنحاء العالم.

