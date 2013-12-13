"كوفبيك" تستحوذ على 15% من حقل ياشينغ الصيني

استحوذت شركة "كوفبيك ـ الصين" التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك" على حصة مشاركة إضافية بنسبة 15.3% في حقل ياشينغ لإنتاج الغاز الطبيعي مقابل حوالي 137.4 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي في كوفبيك الشيخ نواف سعود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية إن هذه الصفقة تشكل خطوة جديدة في إطار استراتيجية كوفبيك لتعزيز أنشطتها وتوسيع عملياتها في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في الصين ومختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن كوفبيك هي أحد المشاركين في حقل (ياشينغ 13-1) للغاز الطبيعي منذ عام 1990 حيث بدأ الإنتاج في هذا الحقل مع حلول عام 1996 وقد تولت الشركة الوطنية الصينية البحرية للنفط (سي ان أو أو سي) مسؤولية العمليات التشغيلية في تلك المنطقة منذ الأول من يناير 2004.

وذكر أنه مع إنجاز عملية الاستحواذ هذه من شركة بريتش بتروليوم (بي بي) سيتم توزيع حصص الشراكة في حقل (ياشينغ 13-1) بين كل من كوفبيك (الصين) بنسبة (30%) وشركة (سي ان أو أو سي) بـ70%.

