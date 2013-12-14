16 شركة مصرية تشارك في معرض جدة التجاري الدولي

تشارك مصر بجناح رسمي كبير يضم 16 شركة في فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمعرض جدة التجاري الدولي والتي تنطلق الأحد المقبل، وتستمر لمدة أربعة أيام، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وسيضم الجناح المصري وفقاً لصحيفة الجزيرة السعودية، عدداً من شركات القطاع العام والشركات الخاصة العاملة في مجالات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والبلاستيكية والمعدنية والكيمياوية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والملابس.

ويقوم بتنظيم الجناح المصري الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة.

وتأتي مشاركة الشركات المصرية في المعرض هذا العام في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة ودعماً للجهود المبذولة من الجهات المصرية المعنية لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يساهم في زيادة حركة التبادل السلعي وتنامي حجم التدفقات الاستثمارية بين البلدين.

وتحرص الشركات المصرية على استمرارية التواجد في السوق السعودي وزيادة صادراتها من المنتجات إليه، حتى ترتقي إلى المستوى الذي يتناسب مع حجم واردات السوق السعودي وكذا القدرات الإنتاجية لمصر في هذا المجال، والتي تتمتع بأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات العالمية وتتناسب مع ذوق المستهلك السعودي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بشكل عام خلال الأعوام الأخيرة ليصل إلى ذروته عام 2012 مسجلاً ما يقرب من 4.8 مليار دولار.