نقل أرقام الهواتف بين "اتصالات ودو" يبدأ الأحد المقبل

سيكون المشترك في خدمة شركة دو للاتصالات قادرا من الأحد المقبل على نقل رقم هاتفه إلى شركة "اتصالات" والعكس صحيح، بحسب ما أفاد المسؤولون في الشركتين.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، تبدأ الأحد المقبل خدمة نقل الأرقام بين مشغلي الاتصالات لمشتركي الهواتف المتحركة في الدولة، مع الاحتفاظ برقم الهاتف كاملاً (المكون من 10 خانات) كما هو، من دون تغيير.

من جهته، أفاد النائب التنفيذي لرئيس التسويق لخدمات الأفراد والأعمال الرقمية في شركة دو، أحمد مخلص بأن الوثائق المطلوبة لعملية النقل تتضمن: الهوية الإماراتية سارية المفعول أو جواز سفر ساري المفعول بالنسبة لمواطني الدولة، وللوافدين بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول أو جواز سفر مع إقامة سارية المفعول، بينما الوثائق المطلوبة لمواطني الخليج تتضمن بطاقة هوية إماراتية أو بطاقة من أي دولة من دول مجلس التعاون.

وأكد مخلص أن خدمة نقل الأرقام ستتوافر في الإمارات وفقاً للمعايير الدولية المتبعة عالمياً بهذا الصدد، موضحاً أن الخدمة، سواء كانت للهاتف المتحرك أو الثابت أو كليهما، تتوافر في 75 دولة حول العالم حالياً، من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا وبعض دول آسيا وأميركا الجنوبية إلى جانب السعودية وعُمان، وتجرى حالياً دراسة نقل الأرقام في 50 بلداً أخرى.

وقال مخلص، إن هناك أسباباً للمشغل لرفض نقل الأرقام، أهمها أن يكون الرقم غير فاعل وغير مخصص أصلاً للمشغل، أو أنه لم يتم تخصيص الرقم إلى المشترك، أو إذا كان الرقم مفقوداً أو مفصولاً أو مسروقاً، أو أن وثائق نقل الأرقام غير مكتملة أو غير صالحة، كما أنه لا يسمح بنقل رقم ثانوي (أي رقم تابع لشريحة الهاتف)، مثل رقم باقة البيانات أو رقم فاكس أو غيره.

واعتبرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة ستزيد المنافسة بين المشغلين، ما يؤدي إلى تحسين الخدمات وتطويرها بما يعود بالنفع على المشتركين.

وستكون الخدمة مجانية في مجملها، إلا في حالات محدودة، إذ سيتحمل المشترك رسوماً مخفضة للغاية تتعلق بالاشتراك في عروض معينة لأنواع محددة من الهواتف.

ووفقاً لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فإنه يمكن نقل جميع الأرقام الفاعلة، سواء كانت لمشتركي الدفع المسبق أو الفاتورة الشهرية، أو كانت تخص الشركات أو الأفراد، وسيستغرق النقل أقل من يوم.

وقال مخلص إنه يمكن نقل جميع الأرقام الفاعلة التي تبدأ بـ050 أو 052 أو 055 أو 056، من شبكة إلى الأخرى، لافتاً إلى أن خدمة نقل الأرقام متاحة لجميع مشتركي الدفع المسبق والفاتورة الشهرية، كما أن النقل متاح للشركات والأفراد.

وأوضح أنه وفقاً لتعليمات هيئة تنظيم الاتصالات، فإن عملية نقل الأرقام ستتم في أقل من يوم، ويسمح لكل مشغل بنقل 3000 رقم في كل يوم عمل حداً أقصى، وسيجرى تنفيذ النقل من خلال نافذة واحدة فقط تقدمها الشبكة التي سيتم النقل إليها.