مصر تترقب قراراً أميركياً يعفي 3400‏ سلعة من الجمارك

تترقب ‏1300‏ شركة مصرية قرارا من الولايات المتحدة لتجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا الذي يسمح بإعفاء واردات أميركا من ‏3400‏ سلعة من الرسوم الجمركية والضرائب أو الخضوع لنظام الحصص مادام تم استيرادها من إحدى الدول النامية ومنها مصر وفق شروط محددة.

وكشف المستشار التجاري يحيى حليم رئيس وحدة النظام المعمم بجهاز التمثيل التجاري في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام، أن القرار الأميركي قد يصدر خلال الربع الاول من العام المقبل.

وأشار إلى أن وزير التجارة مهتم باستغلال هذا النظام لتحسين الميزان التجاري بين مصر وامريكا خاصة في ظل تراجع صادراتنا السلعية لها منذ الازمة المالية العالمية, حيث تراجع أخيرا بنسبة 4% ليسجل 7.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي, ولذا تم انشاء وحدة متخصصة بجهاز التمثيل التجاري لتعريف المجتمع التصديري بمزايا هذا النظام المعمم للمزايا وكيفية التصدير من خلاله.

وقال إن أهم شروط الاستفادة من هذا النظام تتمثل في ان تكون المنتجات المصدرة ضمن السلع المعفاة البالغ عددها 3400 سلعة، إلى جانب الا يقل المكون المحلي عن نسبة 35% وهي نسبة افضل من اتفاقيات تحرير التجارة مع اوروبا التي تشترط نسبة 45%، بجانب ان يتم الشحن مباشرة من مصر لأميركا.