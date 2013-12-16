"بي بي" توقع اتفاقية لتطوير مشروع غاز خزان في عمان

أعلنت الحكومة العمانية وبي.بي البريطانية العملاقة للطاقة اليوم الاثنين توقيع اتفاقات مدتها 30 عاما لتقاسم الإنتاج وبيع الغاز وذلك لتطوير مشروع "خزان" العماني للغاز المحكم والذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 16 مليار دولار.



ويهدف مشروع خزان إلى استخراج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز على عمق كبير في وسط عمان وهو تطبيق عملي لتكنولوجيا بي.بي في مجال استخراج الغاز المحكم ويعد نجاحه مهما للاقتصاد العالمي.



وقال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي في بيان بعد توقيع الاتفاق في مسقط إن التوقيع خطوة مهمة في إطار خطط السلطنة لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة على مدى العقود القادمة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.



وأضاف أن مشروع خزان هو أضخم مشروع جديد بقطاع التنقيب والإنتاج في عمان واصفا إياه بالمشروع الرائد في المنطقة نظرا للتحديات التقنية لاستخراج الغاز المحكم.



وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان المشترك إن المشروع بالغ الأهمية لكل من عمان وبي.بي.



وأضاف أنه يسمح للشركة بنقل الخبرات التي كونتها على مدى عقود عديدة في مجال استخراج الغاز المحكم إلى سلطنة عمان.



ومن المتوقع بدء أعمال البناء في 2014 واستخراج أولى كميات الغاز أواخر 2017 والوصول إلى حوالي مليار قدم مكعبة أو 28.3 مليون متر مكعب يوميا في 2018.



وتتوقع بي.بي التي ستدير المشروع تطوير حوالي سبعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في مشروع خزان وضخ حوالي 25 ألف برميل يوميا من المكثفات من الحقل.



ويسمح الاتفاق للشركة البريطانية بتقييم المزيد من موارد الغاز في الرقعة 61 العمانية التي تتوقع تطويرها لاحقا. وستملك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة 40 % في الرقعة 61 وتحوز بي.بي 60 %.



يشار الى أنه بعد أشهر من المفاوضات اتفقت عمان في منتصف 2013 على السعر الذي ستبيع به بي.بي الغاز الذي ستستخرجه من أعماق كبيرة تحت الأرض في الرقعة 61 بوسط عمان.