"هيونداي" و"فيوليا" تفوزان بعقد كويتي بـ1.4 مليار دولار

المصدر: سيول - أ ف ب

أعلنت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن الفوز إلى جانب شركة سيدام المتفرعة من مجموعة فيوليا الفرنسية بعقد قيمته 1.4 مليار دولار لبناء محطة كهربائية ومصنع لتحلية مياه البحر في الكويت.

بموجب عقد مع السلطات الكويتية يفترض بهيونداي بناء محطة الكهرباء العاملة بالغاز مقابل 970 مليون دولار، فيما تتولى سيدام بناء معمل لتحلية مياه البحر في موقع مجمع الزور الذي يبعد 100 كلم جنوب العاصمة الكويتية.

وأعلن بنك الكويت الوطني أمس عن إدارة كونسورسيوم دولي لجمع قرض بقيمة 1.43 مليار دولار لتمويل المشروع.

وستبدأ أعمال البناء قبل نهاية الشهر وستنتهي في آخر 2016 بحسب بيان لشركة هيونداي.