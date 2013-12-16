1200 % نمو الطلب على الإنترنت في الكويت خلال 10 سنوات

دعا المدير العام لشركة مدى للاتصالات الكويتية أحمد الإبراهيم إلى تحرير قطاع خدمات الإنترنت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً في تصريح لمراسل "العربية.نت" أن شركته توسعت في لبنان ودول عربية أخرى لكنها لم تتمكن من التوسع خليجياً، بسبب صعوبة الحصول على التراخيص.

وقال الإبراهيم في مؤتمر صحافي للشركة اليوم الاثنين إن النمو المتراكم في الطلب على خدمات الإنترنت بلغ حوالي 1200% خلال السنوات العشر الماضية في الكويت بمعدل تجاوز 100 في المئة سنوياً، متوقعاً أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة.

وذكر أن مدى للاتصالات المملوكة جزئيا لشركة زين للاتصالات تخطط للدخول إلى السوق اللبنانية العام المقبل لتقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية مبيناً أن لدى الشركة الرغبة في دخول السوق الخليجية إلا أن صعوبة الحصول على التراخيص كانت عائقا لهذا التوجه.

وأكد أن الشركة التي تستحوذ على حصة سوقية في الكويت تبلغ نسبتها 25% بدأت الشروع في المرحلة الثانية من خطتها لتوسعة شبكتها الحالية، مضيفا أن الشركة أبرمت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لتعزيز مساعيها في عمليات الربط الدولي التي ستستفيد منها المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى إبرام عقود لمد كابل بحري وبري بسعات عالية.