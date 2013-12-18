الفطيم يضخ خمسة مليارات دولار بمشاريع في المنطقة

تبدأ شركة ماجد الفطيم القابضة في الإمارات خطة توسعية لها في المنطقة، وذلك من خلال ضخ مليارات الدولارات في عدد من المشاريع الاستثمارية، وفقا لصحيفة البيان.

من جهته، قال إياد ملص الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة إن الشركة تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار (18 مليار درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة في مشاريع توسعية بدول المنطقة.

وأشار ملص إلى أن استثمارات الشركة المستقبلية ترتبط بإيجاد مواقع وأراض مناسبة في الدول التي تتوسع فيها، مؤكداً قدرة الشركة على اعتماد التمويل الذاتي أو البدائل التمويلية الأخرى لتلبية متطلبات تلك التوسعات.

وعلى هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي للإعلان عن توحيد كافة علامات الشركة التجارية تحت مظلة مؤسسية واحدة هي "ماجد الفطيم"، أشار ملص إلى أن عمليات الشركة تنتشر في 12 بلداً وتبلغ قيمة أصولها 10 مليارات دولار، تستحوذ الإمارات منها على 70%.

وأوضح أن الشركة تعتزم إنشاء مركز تسوق جديد في الشارقة بالإضافة إلى مركز آخر في منطقة "تيكوم بدبي" ومركز جديد في مسقط بسلطنة عمان، إلى جانب خطة لإنشاء مركز تسوق جديد في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن مشروع "مول مصر" سيكتمل بحلول 2016 بقيمة استثمارات 7 مليارات درهم، ولفت من جانب آخر إلى أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية في المملكة العربية السعودية.

ونفى ملص وجود أي خطط مستقبلية لطرح الشركة للاكتتاب العام أو لدخول قطاعات جديدة، لافتاً من جانب آخر إلى أنها حققت نمواً في الأرباح بمعدل 12% خلال 2013 ونمو بمعدل 10% في العوائد، لافتاً إلى أن قطاع التجزئة في الإمارات يسجل نمواً سنوياً بمعدل 10%.

وأعلنت "ماجد الفطيم" التي تعد أكبر مطور، ومشغل لمراكز التسوق والوجهات الترفيهية الراقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اعتزامها توحيد كافة علاماتها التجارية تحت مظلة مؤسسية واحدة هي "ماجد الفطيم"، وذلك منذ نشأتها عام 1992، منطلقة من رؤية مؤسسها ورئيسها ماجد الفطيم، التي تمثلت في إرساء مفهوم جديد للتسوق والترفيه، حيث تنشط مشاريع "ماجد الفطيم" في 12 سوقاً إقليمية وعالمية، عبر 26 ألف موظف، بإيرادات تصل إلى ستة مليارات دولار، وبأرباح تناهز 900 مليون دولار، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.