شركة "الجرف الأصفر" تنهي اكتتاب المليار درهم بالمغرب

أنهت شركة الجرف الأصفر للطاقة في المغرب، عملية اكتتاب من أجل جمع مليار درهم للرفع من قيمة الشركة إلى 9 مليارات درهم، وتأتي هذه الخطوة في سياق ولوج هذه الشركة لبورصة الدار البيضاء، وهي العملية الوحيدة خلال سنتي 2012 و2013، كما أنها تعتبر الأكبر على مستوى البورصة منذ 2008 بعد إدراج مجموعة "آليانس" العقارية.

أعلن عبدالمجيد عراقي حسيني، رئيس المجلس الإداري لشركة "الجرف الأصفر" للطاقة، في ندوة صحافية، أن الشركة التي تعتبر أول منتج من الخواص للكهرباء في المغرب، حددت سعر السهم الواحد في 447.5 درهم، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم طرح مليونين و234 ألفاً و638 سهماً، حيث يهم العرض مجموع المستثمرين بنحو 40% من الحصة الإجمالية المخصصة للمؤسسات المغربية الكبرى، و31.5% للأشخاص الماديين والمعنويين، و25% للمؤسسات الأجنبية، و3.5% للأجراء المرسمين.

وأضاف أن شركة "الجرف الأصفر" وفرع المغرب لشركة أبوظبي الإماراتية للطاقة "طاقة"، التي ستدرج في المقصورة الأولى لبورصة الدار البيضاء من خلال رفع رأسمالها، كانت قامت بعملية توظيف خاص لمبلغ 500 مليون درهم في 3 مؤسسات، ويتعلق الأمر بالوطنية للتأمين، والشركة المركزية للتأمين وإعادة التأمين "إس سي إر"، و"إم سي إم أ".

وأبرز حسيني أن الشركة تتوخى من خلال هذا الإدراج مأسسة وفتح رأسمالها أمام شركاء مغاربة جدد، وأمام تمويلات خارجية جديدة، دعما لنموها بهدف مواكبة تطور البرنامج الطاقوي للمغرب.

ويقول خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه إن ولوج هذه الأخيرة لبورصة الدار البيضاء، سيعزز من موقعها في السوق المالي والإنتاجي، والتي تؤكد عليها مجموعة من المؤشرات، أهمها السوق الواعدة على مستوى استهلاك الطاقة بالمغرب، والتي هي في تزايد، مبرزاً أن الشركة تساهم في إنتاج 40% من الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بنحو 50% في غضون سنة 2014.