"إينوك" تتجه للتوسع بمحطاتها استعدادا لـ"أكسبو2020"

تبدأ شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" التوسع في محطاتها لبيع الوقود في دبي، استعداداً لاستضافة فعاليات "إكسبو 2020"، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأشارت الشركة إلى أنها رفعت عدد محطاتها في دبي والمناطق الشمالية، أخيراً، إلى 85 محطة، بعد افتتاح محطتين جديدتين على طريق الإمارات، مؤكدة أنها تعمل حالياً على إنشاء محطة جديدة مقابل مطار آل مكتوم الدولي ستفتتح في عام 2014.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سعيد خوري، إن إينوك تعتزم التوسع بمحطات جديدة لتزويد السيارات بالوقود والخدمات المرافقة لها في دبي، خلال الفترة المقبلة استعداداً لمعرض (إكسبو 2020).

وأضاف أن تفاصيل برامج التوسع، تعتمد على محاور تشتمل على وفرة الأراضي المناسبة لإقامة محطات التعبئة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها، إضافة إلى التنسيق مع عدد من المطورين العقاريين لاختيار مواقع جديدة لمحطات الشركة، خصوصاً في المناطق المحيطة بموقع المعرض، التي يتوقع أن تتضمنها التوسعات.

وأضاف أن الشركة استطاعت، أخيراً، رفع عدد محطاتها في دبي والمناطق الشمالية إلى 85 محطة بعد إنجاز وافتتاح محطتين جديدتين على طريق الإمارات خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما تعتزم إنشاء محطة جديدة في المنطقة المقابلة لمطار آل مكتوم الدولي الجديد في عام 2014، لافتاً إلى أن كلفة محطة الوقود تراوح بين 15 و20 مليون درهم، وفقاً لمساحة المحطة، والتجهيزات المرفقة بها.

