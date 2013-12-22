السعودية: اكتمال ربط المدن الكهربائي خلال 24 شهراً

وصلت أعمال الربط الكهربائي بين مدن السعودية إلى 95%، على أن يتم الانتهاء من المشروع كاملاً خلال العامين المقبلين، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وتوقع المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن تتم الترسية لربط تبوك بالمدينة المنورة في الميزانية الجديدة لربطها بالشبكة العامة، وسيكون الربط الكهربائي بين مدن المملكة 100% بعد ربط تبوك بالمدينة المنورة.

وبين البراك خلال إعلان توقيع عدد من الاتفاقيات في كل من طوكيو وسيئول للحصول على قروض تجارية قيمتها 2000 مليون دولار (7500 مليون ريال) بغرض تمويل بناء محطة توليد جنوب جدة على الساحل الغربي للمملكة، أن البنوك الممولة هي "بنك الصادرات الكوري، بنك طوكيو متسوبيشي، بنك ميزوه الياباني، دوتشه بنك وبنوك أخرى"، وذلك بضمان من بنوك الصادرات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة حصلت على أسعار منافسة وجيدة للشركة، على أن يتم سداد هذه القروض على مدى 12 عاماً مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن هناك حاجة للشركة إلى مثل هذه القروض إلى جانب مساندة الدولة للشركة لضمان تمويل مشاريعها الرأسمالية التي يجري تنفيذها حالياً لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة للسنوات الخمس القادمة.

وقال البراك "بنوك الصادرات تقدم فوائد أقل ومدة أطول في السداد، مقارنة بالبنوك المحلية ويقدمون تسهيلات جيدة، لأنها ضمن برنامج تشجيع الصادرات، حيث إن معدات المحطة تصنع في اليابان وكوريا، ويمنحون المزايا لمساندة صناعاتهم، ولكي تكون منافسة، وجميع الدول المتمكنة تقدم القروض والتسهيلات".

وتابع: "ذلك إلى جانب دعم الدولة للشركة مع الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها بنوك الصادرات مثل مدة السداد، التي تصل إلى 15 عاماً، وتعطي هذه التسهيلات مهلة جيدة"، مشيراً إلى أن أغلب الالتزامات على الشركة طويلة الأجل".

وحول الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قال: "تم الاتفاق وتوقيع العقود، والربط يعتمد على الجانب المصري وتوفر التمويل، أما الشركة السعودية للكهرباء فجاهزة في هذا الجانب وليس لدينا إشكال".