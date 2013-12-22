"أرابتك" تنشئ وحدات للتطوير العقاري وتدرس مشروعات بمصر

قالت شركة أرابتك القابضة للبناء بدبي، اليوم الأحد، إنها تسعى للمشاركة بشكل مباشر في الازدهار العقاري الذي تشهده الإمارة، معلنة عن خطط لإنشاء وحدات للتطوير العقاري.

وأضافت أرابتك أنها ستنشئ وحدات تطوير عقاري في دبي وأبوظبي. وارتفع سهم الشركة 52% منذ بداية العام في ضوء توقعات بزيادة الأنشطة مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنفاق بكثافة على مشروعات في البنية التحتية والإسكان.

وتابعت الشركة في بيان يوضح القرارات التي اتخذت خلال اجتماع مجلس إدارتها في 19 ديسمبر أنها ستدخل في شراكات محتملة مع شركات أخرى للقيام بمشروعات في دبي وأبوظبي ودول الخليج. وأضافت أنها ستبحث عن استثمارات جديدة وشراكات واستحواذات في منطقة الخليج، لكنها لم تذكر أهدافاً محددة.

وجاء في البيان "قرر مجلس الإدارة البدء بالبحث عن استثمارات جديدة والدخول في شراكات واستحواذات من شأنها دعم وتعزيز نشاطات المجموعة وشركاتها".

ونفت أرابتك الأسبوع الماضي تكهنات في السوق بأنها تسعى لشراء دريك آند سكل للمقاولات بدبي.

وتسعى أرابتك المدرجة في بورصة دبي التي بنت جزر النخيل الشهيرة في الإمارة لتحقيق نمو سريع بعدما غيرت رئيسها التنفيذي في وقت سابق هذا العام في إطار تغيير طاقم الإدارة العليا بإيعاز من آبار بأبوظبي أكبر مساهميها والتي تعزز سيطرتها على المجموعة.

وقالت أرابتك إنها ستناقش مع السلطات في مصر مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود في إطار جهود الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد وتهدئة التذمر الاجتماعي.

ولدى أرابتك بالفعل عدة مشروعات في مصر، من بينها عقد لبناء فندق من 23 طابقاً ومجمعاً سكنياً في القاهرة يطلق عليه أبراج النيل.