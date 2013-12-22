"الإماراتية" تضيف طائرتين من إيرباص إيه 380 لأسطولها

ارتفع عدد الطائرات العملاقة "إيرباص إيه 380" إلى 44 طائرة في أسطول شركة طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي، بعدما تسلمت الشركة طائرتين جديدتين.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات "قررت الشركة تسيير الطائرتين الجديدتين إلى موريشيوس وميونيخ". وأعلن أن الشركة الإماراتية تسلمت خلال العام الجاري 13 طائرة من طراز "إيرباص إيه 380" التي تعد أكبر طائرة في العالم، وسوف تتسلم 13 طائرة أخرى من الطراز ذاته العام المقبل.

وأضاف: "طلبت الشركة 96 طائرة أخرى من الطراز نفسه قيمتها 43 مليار دولار ضمن قائمة طلبيات طيران الإمارات من الطائرات الجديدة، منها 71 طائرة سيجري تسلمها خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأشار كلارك إلى أن الشركة تسير أكبر أسطول من طائرات إيرباص إيه 380 في العالم، حيث تمتلك واحدة من بين كل ثلاث طائرات عاملة من هذا الطراز في أجواء العالم.

وذكر أن طيران الإمارات كانت أول مشتر لهذه الطائرة، حيث تقدمت بطلبية مؤكدة لشرائها عام 2000، كما طلبت 50 طائرة أخرى خلال معرض دبي الدولي للطيران الذي أقيم الشهر الماضي.

وانطلاقاً من قاعدتها الرئيسة في مطار دبي الدولي، تنطلق طائرات طيران الإمارات إيرباص إيه 380 إلى 24 وجهة عبر العالم، وتخدم الطائرة أطول خط من دون توقف بين دبي ولوس أنجلوس حيث تعبر مسافة قدرها 13414 كيلومتراً.

