"كيمكو" الهندية للتغليف تقيم مصنعاً لها في البحرين

أعلنت مجموعة "كيمكو" الهندية المتخصصة في حلول التغليف عن إقامة مصنع لها في مدينة سلمان الصناعية في البحرين، حيث جاء الإعلان في أعقاب الاجتماع الذي عقد بين كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ومجموعة من كبار المسؤولين في "كيمكو".

وكان كمال بن أحمد قد تناول مع كبار مسؤولي الشركة في هذا الاجتماع خطط الشركة لمزاولة أعمالها في مملكة البحرين والفرص الوظيفية التي ستوفرها إلى المواطنين البحرينيين ومقدار استفادة السوق المحلي من منتجاتها المتخصصة.

وفي هذا الصدد قال كمال بن أحمد "يسعدنا أن نرحب بمجموعة "كيمكو" لمزاولة أعمالها في المملكة وتقديم منتجاتها في السوق المحلية المتنامية. وتعتبر الهند شريكا اقتصاديا واستثماريا مهما تجمعنا به علاقات قديمة، إذ تجد الشركات الهندية في البحرين موطناً مثالياً للاستثمار لما تتمتع به من بيئة أعمال مشجعة وقوانين تنظيمية متقدمة بالإضافة إلى التقارب الثقافي والبيئي الكبيرين بين البلدين."

ومن المتوقع أن يصل استثمار مجموعة "كيمكو" إلى 10 ملايين دولار أميركي بحلول العام 2015 مع التوسع المنهجي المخطط له في البحرين، وأن يبلغ 20 مليون دولار أميركي بحلول العام 2017. وعلاوة على ذلك، سيقوم المصنع الجديد لمجموعة "كيمكو" في المملكة بخلق أكثر من 80 فرصة عمل للسوق المحلية، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمعدل 15- 20٪ سنوياً ليقدم ما لا يقل عن 20 فرصة عمل إضافية بحلول العام 2017.

ومن جانبه قال رام ساراوجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كيمكو": "نعتز بإقامة مصنع لمجموعتنا في مملكة البحرين التي تحظى ببيئة أعمال مميزة واقتصاد متطور إلى جانب موقع حيوي يشكل بوابة نحو أسواق منطقة الخليج، وهو الأمر الذي يعني لنا الكثير على صعيد تطوير أعمال المجموعة وتزويد منتجاتها المتنوعة لمختلف الزبائن في البحرين ودول المنطقة ".

والجدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية بصفته الجهة المعنية بالترويج والاستثمار عمل على استقطاب مجموعة "كيمكو" إلى البحرين وقدم المساندة التي تحتاجها حتى حصولها على الترخيص لإقامة مصنعها في المملكة، وذلك ضمن مهام المجلس للترويج لمملكة البحرين وبيئتها الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات.

تأسست مجموعة "كيمكو" في العام 1980 وتعتبر من الشركات الرائدة في منطقة آسيا التي تتخصص في صناعة التغليف وتصنيع العبوات والحاويات البلاستيكية متعددة الأحجام والأغراض، حيث تصل حصة صادرات المجموعة في هذه السوق إلى 26٪. ومن بين أهم عملاء المجموعة، شركة كوكاكولا، وبيبسي، وريكيت بينكيسر، ومجموعة من شركات التصنيع العالمية الأخرى.

وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي فترة من النمو السريع في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمة صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية حالياً حوالي 400 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الارتفاع مع توقعات استهلاك البلاستيك في المنطقة بالنمو بنسبة 8٪ بحلول العام 2020.

وتحتضن المملكة حالياً جالية هندية كبيرة، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن إجمالي حجم التجارة ما بين الهند والبحرين في 2011 بلغ1.7 مليار دولار أميركي.

