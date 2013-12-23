مصر تسدد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

كشف محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول التي من المقرر أن تدفع المبلغ اليوم الاثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وقال المحافظ رامز "البنك المركزي حول مليار دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب، ووزارة البترول تحولها اليوم الاثنين لشركات البترول الأجنبية".

والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار.

وقال مصدر مسؤول إن الـ500 مليون دولار الباقية من تلك الدفعة ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية وتحول لاحقاً إلى الشركاء الأجانب.

وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها "بي بي" و"بي جي غروب" و"إديسون" و"ترانس جلوب" بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.