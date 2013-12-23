"الفطيم" العقارية تعتزم تطوير "مول عُمان" بـ1.7 مليار

تعتزم مجموعة ماجد الفطيم العقارية لتطوير وامتلاك وإدارة مراكز التسوق والفنادق ومشاريع المدن المتكاملة استثمار 180 مليون ريال عماني (ما يعادل 1.7 مليار درهم) لتطوير "مول عمان"، ليكون أكبر مركز للتسوق والترفيه في السلطنة، وسيخدم السوق المحلي والسياح من المنطقة.

وقال جورج كوستاس، الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم العقارية": "يشكل اليوم مناسبة مهمّة للمقيمين والسياح في سلطنة عمان فيما نكشف النقاب عن خططنا لمركز "مول عمان"، والذي سيكون أكبر وجهة للتسوق في السلطنة وأكثرها شمولاً. ويأتي استثمارنا في "مول عمان" ليؤكد التزامنا العميق تجاه السوق العمانية وخطتنا التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لصحيفة "البيان".

ومن المتوقع أن يولّد مشروع "مول عمان" حوالي 1,500 وظيفة في مرحلة إنشائه، إضافة إلى 3,500 وظيفة دائمة عند افتتاحه، كما سيعزز نطاق وجودة قطاع التجزئة في السلطنة والخدمات التي يقدمها للمقيمين والسياح على السواء. وسيتيح "مول عمان" لشركائنا العاملين في تجارة التجزئة فرصة لترسيخ أعمالهم في مسقط ضمن وجهة رائدة للتسوق والترفيه".

وستبدأ ماجد الفطيم العقارية بتنفيذ مشروع "مول عمان" في العام 2014، وذلك على مساحة أرض تبلغ 157,000 ألف متر مربع. وسيوفر المركز تجربة تسوق فريدة، حيث سيحتضن أكثر من 350 متجراً للتجزئة، إضافة إلى مرافق مميزة للترفيه.

وسيشكل المركز أيقونة تجارية ومعمارية في منطقة بوشر التي تشهد نمواً قوياً في مسقط، كما سيرسي معايير غير مسبوقة لقطاع التجزئة والترفيه المتنامي في سلطنة عمان.

وتمارس ماجد الفطيم العقارية أعمالها في سلطنة عمان منذ العام 2001 مع افتتاح "مسقط سيتي سنتر". واستثمرت الشركة منذ ذلك الحين أكثر من 150 مليون ريال عماني (1.44 مليار درهم) في السلطنة، لتولد استثماراتها ما يزيد على 7000 فرصة عمل في أعمال إنشاء وتشغيل أصولها الحالية.