"حديد المصريين" تضخ 600 مليون جنيه في بني سويف والسخنة

كشف شريف طنطاوي، نائب رئيس مجموعة حديد المصريين للشؤون المالية أنه تم الاتفاق مع المساهمين في المجموعة على ضخ تمويل جديد بقيمة 600 مليون جنيه في مصنعي بني سويف والعين السخنة، وبهذا يصل إجمالي التمويل المقدم من المساهمين للمشروعين إلى 1.5 مليار جنيه.

وأكد طنطاوي في تصريحات خاصة للعربية.نت، أن هذا المبلغ سيتم ضخه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم قبل نهاية الشهر الجاري ضخ 300 مليون جنية منها، على أن يتم ضخ الـ 300 مليون المتبقية خلال الربع الأول من 2014.

وقال نائب رئيس المجموعة إن شركة حديد المصريين نجحت في الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء للتغذية الدائمة من الطاقة الكهربائية لمصنعي بني سويف والعين السخنة، وذلك مقابل 440 مليون جنيه بما يعادل 3.5 مليون جنيه لكل ميغاوات، وبذلك تتوفر التغذية الدائمة من الكهرباء للمصنعين على مدار 24 ساعة.

وأكد أن هذا المبلغ مقابل التغذية الكهربائية على أن تقوم الشركة بسداد استهلاكها من الكهرباء طبقاً لشرائح كثافة الاستهلاك.

وأوضح طنطاوي أن هذا الاتفاق يزيد من القيمة التنافسية للمجموعة، ويعود بأثر إيجابي سواء لاقتصاديات المشروع أو خزانة الدولة، لافتاً إلى أن حديد المصريين سبق أن سددت مبلغ 70 مليون جنيه مقابل تراخيص هيئة التنمية الصناعية.