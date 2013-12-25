إضراب عمال مصافي "توتال" يشل ثلث طاقة التكرير بفرنسا

سيستمر إضراب عمال المصافي في شركة توتال الفرنسية ليومين على أقل تقدير، بعدما مر 12 يوماً دون أن تتوصل نقابة العاملين إلى اتفاق مع الشركة، وهو ما يعطل ثلث طاقة التكرير في البلاد.

ودخل العمال المضربون الذين تقودهم نقابة سي.جي.تي في نزاع حول الأجور مع توتال التي رفضت استئناف المحادثات معهم بعدما وافقت نقابات أخرى على اتفاق هذا الشهر.

وقالت توتال وجماعة الضغط بقطاع النفط ألفرنسي يو.اف.بي.آي إنه لا توجد مخاطر على الأمد القصير من نقص في الوقود مثلما حدث في إضراب سابق واسع النطاق للمصافي في 2010.

وقال مسؤولون بنقابة سي.جي.تي إن العمال وافقوا على تمديد الإضراب 48 ساعة حتى يقضوا عطلة عيد الميلاد في منازلهم ويتفادوا التصويت اليومي على الإضراب في مواقع تجمعهم.

ولا يزال الإنتاج متوقفا في ثلاث مصاف تنتج بشكل رئيسي البنزين ووقود الديزل للسائقين وهي مصفاة جونفريفيل في نورماندي وطاقتها 247 ألف برميل يوميا ومصفاة لاميد بالقرب من مارسيليا وطاقتها 153 ألف برميل يوميا ومصفاة فيزين بالقرب من ليون في شرق فرنسا وطاقتها 109 آلاف برميل يوميا.

