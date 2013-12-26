"معادن" تطلق مشروعات للفوسفات بـ15.75 مليار ريال

استلمت معادن خطابات التزام من بنوك ومؤسسات مالية تصل قيمتها إلى 15.75 مليار ريال، كجزء من تمويل مشروع معادن للفوسفات.

وستبلغ مدة القروض 17 عاما، وستسدد على أقساط نصف سنوية ابتداء من نهاية 2018.

يشار الى أن الشركة تتوقع استلام خطابات الالتزام لباقي التمويل من صندوقي الاستثمارات العامة والتنمية الصناعية السعودي إلى جانب الوكالات الائتمانية للصادرات قبل نهاية يناير.

ويتوقع الشركاء والمستشار المالي للمشروع أن يتم التوقيع على إتفاقيات القروض النهائية في الربع الثاني من عام 2014م. كما سيتم الاعلان عن اي تطورات اضافيه في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن مشروع معادن للفوسفات في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال مشروع مشترك بنسبة60% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) و 25% لشركة موزاييك و 15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

