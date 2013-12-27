مدارج مطار غاتويك تستقبل "عملاقة" طيران الإمارات بـ2014

ستكون عملاقة "طيران الإمارات" إيرباص A083 أول طائرة من هذا النوع تحط على مدارج مطار "غاتويك" ثاني أكبر مطار في العاصمة البريطانية لندن ابتداء من 30 مارس 2014، بحسب ما ذكرت صحيفة البيان.

ووفقا لطيران الإمارات، فإنها ستكون أول ناقلة في العالم تسيّر رحلات منتظمة باستخدام هذا الطراز من الطائرات.

وسيتم استبدال طائرة البوينج 777-300ER التي تخدم رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 09/10"، بالطائرة A083 التي توفر 489 مقعداً، الأمر الذي سيشكل 36% زيادة في السعة المقعدية على رحلة واحدة فقط من الرحلات الثلاث اليومية إلى لندن غاتويك.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "يعتبر مطار لندن غاتويك أول محطة لنا في المملكة المتحدة التي أطلقنا أول خدمة إليها في العام 1987، ويواصل المطار تأكيد حضوره الدولي كبوابة استراتيجية ليس فقط إلى العاصمة لندن بل إلى الأقاليم التي تقع في الجنوب الشرقي للمملكة المتحدة، ويسعدنا أن نكون أول شركة طيران توفر رحلات منتظمة باستخدام الطائرة A083 إلى هذا المطار المهم".

وأضاف أنتينوري: لعبت علاقاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع لندن غاتويك دوراً فاعلاً في تشغيل طائرتنا المميزة بشكل منتظم الأمر الذي أسهم كذلك في تأكيد حضورنا القوي في هذا المطار. ويأتي دعمنا المتواصل لخطط نمو مطار لندن غاتويك في سياق استراتيجيتنا العالمية الخاصة بزيادة السعة المقعدية على وجهاتنا الأساسية ومنح مسافرينا فرصاً أكبر للسفر على متن الطائرة A083، التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل وسائل الراحة والترفيه المتنوعة التي توفرها".

وقال ستيوارت وينغيت، الرئيس التنفيذي لمطار لندن غاتويك: "سيسهم تشغيل الطائرة A083 بشكل منتظم إلى غاتويك في تأكيد حضور المطار العالمي الذي يربط العديد من الأسواق المعروفة عالمياً وغيرها من الأسواق الناشئة. ويواصل المطار تطوره السريع ليشكل الخيار الأساسي في لندن للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على السواء".

وتوفر طائرة الإيرباص A083 العملاقة 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى تتيح خصوصية عالية للركاب بفضل أبوابها التي يتم التحكم بإغلاقها وفتحها إلكترونياً، و76 مقعداً تتحول إلى أسرّة مستوية بالكامل في درجة رجال الأعمال لكل منها خزانة مشروبات خاصة بالإضافة إلى 399 مقعداً في السياحية. كما تضم الطائرة صالوناً جوياً في درجة رجال الأعمال لاستخدام ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، صُمم لمنحهم شعوراً بأنهم يستمتعون برفاهية النادي الخاص.

وتوفر طيران الإمارات خدمة الانترنت اللاسلكي Wi-Fi على طائراتها الإيرباص A083، كما تتيح للركاب في جميع الدرجات الاستمتاع بأحدث الأفلام والموسيقى العالمية من خلال نظامها للترفيه الجوي ice الذي يوفر أكثر من 1600 قناة مرئية ومسموعة.

وتشغل طيران الإمارات أكبر أسطول من طائرات الإيرباص A083، حيث تستأثر بواحدة من بين كل ثلاث طائرات عاملة من هذا الطراز في أجواء العالم. وكانت طيران الإمارات أيضاً أول زبون لهذه الطائرة، حيث تقدمت بطلبية مؤكدة لشرائها عام 2000، كما طلبت 50 طائرة أخرى خلال معرض دبي الدولي للطيران الذي أقيم في نوفمبر الفائت.

