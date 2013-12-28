المباني تستحوذ على نصيب الأسد من كهرباء السعودية بـ80%

قال خبير اقتصادي إن قطاع المباني في السعودية يستهلك 80% من الطاقة الكهربائية المنتجة، مؤكداً أن 70% منها يذهب إلى التكييف، حيث تستهلك المباني السكنية بمفردها أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة.

وبحسب صحيفة الرياض، أوضح نايف الرقاص مساعد مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المملكة تواجه العديد من التحديات في قطاع الطاقة نتيجة جملة من العوامل والمتغيرات أبرزها الحاجة الماسة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، ونمو الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل سنوي يبلغ 8%، مع التباين الواضح في معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصول السنة.

وكان اللقاء الذي جمع المختصين في المركز السعودي لكفاءة الطاقة وعدد من تجار ومندوبي وبائعي التجزئة للأجهزة الكهربائية في المنطقة الشرقية كشف عن اهتمام كبير بالتعرف على المعلومات المتعلقة بملصق بطاقة كفاءة الطاقة، وهو ما يعكس التوجهات الوطنية والتأكيدات من الجهات المختصة حول ضرورة التزام الموردين والمصنعين والباعة بالحد الأدنى لكفاءة الطاقة في هذه الأجهزة لاسيما أجهزة التكييف.

