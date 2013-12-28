جنرال موتورز تضطر لسحب 1.5 مليون سيارة في الصين

بدأت شركة "جنرال موتورز" الأميركية سحب ما يقارب 1.5 مليون سيارة في الصين بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة في أحد أكبر العمليات من هذا النوع على الإطلاق في أضخم سوق للسيارات في العالم.

وأعلنت هيئة مراقبة الجودة في الصين أن شركة شنغهاي جنرال موتورز، أي المشروع المشترك بين سايك موتور وجنرال موتورز، ستسحب 1.46 مليون سيارة بويك وشيفروليه منتجة في الصين بسبب مشكلة في قطعة تستخدم لتثبيت مضخة الوقود.

وقال مسؤول في شنغهاي جنرال موتورز: "إن من بين السيارات المسحوبة السيارة شيفي سيل التي تصدرها الشركة إلى الأسواق الناشئة".

ولفتت الهيئة إلى أن المشروع المشترك لشركة فورد موتور الأميركية مع شركة تشونغتشينغ شانغان سيسحب قرابة 81 ألف سيارة من طراز كوغا بسبب مشكلة تتعلق بعجلة القيادة.

وقال ييل تشانغ، رئيس شركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات ومقرها شنغهاي إن سحب جنرال موتورز شمل عدداً كبيراً لأن الطرز المعنية وهي بويك إكسل وشيفروليه سيل من السيارات الأكثر مبيعاً، لكنه أضاف أن سبب السحب لا يبدو خطيراً.

