"مبادلة" تقود جهود توطين الإماراتيين لدعم الاقتصاد

أعلنت شركة "مبادلة للتنمية"، شركة الاستثمار والتطوير الاستراتيجي، ومقرّها أبوظبي عن التزامها بدعم وتطوير الشباب الإماراتي ليشكّلوا جيل المستقبل من العلماء والمهندسين والفنيين، ويأخذوا على عاتقهم تطوير صناعة الطيران في الدولة والمنطقة.

وفي هذا السياق، قامت وحدة مبادلة لصناعة الطيران وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات الدفاعية بتوفير عدد كبير من فرص العمل غير المسبوقة للمواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى فرص التدريب والتأهيل، وذلك ضمن الشركات التابعة لها، والتي يبلغ عددها 21 شركة متخصصة في مجال صناعة الطيران وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات الدفاعية، ويعمل فيها أكثر من 10 آلاف خبير وموظف من مختلف أنحاء العالم.

وتضع هذه الشركات، التي ترتبط بالعديد من العملاء والشركاء الاستراتيجيين الدوليين، سياسة التوطين في صميم جهودها واستراتيجياتها، وكترجمة حقيقية لهذه الاستراتيجية الجادة، قام عدد من شركاتها التابعة، "ستراتا للتصنيع"، و"الطيف"، و"الياه سات"، والمركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك) جميعها بالالتزام بتوفير أربعة آلاف فرصة عمل للكوادر الوطنية الإماراتية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز إمكانيات شركة مبادلة في قطاع الأبحاث والتطوير، والذي من المتوقع أن تستثمر فيه حوالى 10 ملاين دولار أميركي بحلول عام 2015، وذلك في مجال أبحاث الطيران، ومن خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية وعبر شراكات دولية.

وينسجم هذا التوجّه مع الأهداف الرئيسة لمبادلة والقاضية بدعم تنوع الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية وإيجاد قطاعات اقتصادية ذات مستوى عالمي، تحقق عوائد مالية مجزية ومنافع اجتماعية لإمارة أبوظبي.

وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 بهدف تدريب وتأهيل طلاب إماراتيين ليصبحوا فنيين متخصصين ومؤهلين للعمل في مصنع شركة "ستراتا"، المتخصص في إنتاج أجزاء ومكونات الطائرات.

وفي إطار هذه المبادرة قام عدد من الخبراء من إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الطيران وهي شركة "لوكهيد مارتن" بتدريس عدد من الفصول والمساقات التقنية، الأمر الذي مهّد لانضمام أكثر من 95 مواطناً إماراتياً إلى الكوادر العاملة في "ستراتا"، وذلك على مدى العامين الماضيين.

وتم تدريب أكثر من 70 موظفاً متخصصاً في عدة مجالات على تقنيات وثقافة العمل بإنتاجية عالية وإدارة التكلفة داخل المنشآت، حيث تم تدريب هؤلاء الموظفين عبر ورش عمل أسبوعية نظمتها شركة "شينغجوتسو" اليابانية للمراحل الثلاثة وعلى مدى ستة أشهر، وأفضت إلى نتائج مشجعة في استخدام تقنيات "كايزن"، فعلى سبيل المثال، وخلال ورشة عمل أجهزة التعقيم تم توفير 50% من الوقت المطلوب لتحميل العربات وذلك مع زيادة ملموسة في هامش الأمان.

ويشكّل الإماراتيون أكثر من 57% من العاملين في شركة "الياه سات"، وتسعى الشركة إلى تحقيق نسبة توطين تصل إلى 65% بحلول عام 2015. وتشكل المواطنات الإماراتيات اللاتي يشغلن مناصب متنوعة، منها مناصب عُليا نسبة 11% من مجموع الموظفين. وتركّز الشركة في المدى القريب على زيادة هذه النسبة إلى جانب زيادة الوعي بالفرص التي يُتيحها قطاع الاتصالات الفضائية للمهتمين بالعمل في هذا القطاع من المواطنين الإماراتيين.