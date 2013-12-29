4.25 مليون دولار أجر الرئيس التنفيذي لـ"أبل" في 2013

حصل الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، تيم كوك، على 4.25 مليون دولار في عام 2013، حسبما أعلنت الشركة أخيرا.

ووفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية، فقد حصل كوك، في عام 2012 على المبلغ نفسه تقريبا، حيث تلقى أجرا بلغت قيمته 4.2 مليون دولار، لكنه يمثل انخفاضا كبيرا من 510 ملايين دولار، هي قيمة خيارات الأسهم التي منحت لكوك في عام 2011، عندما تولى رئاسة الشركة.

وكان من الممكن أن يكون أجر كوك في عام 2013 أعلى من ذلك، لكن مجلس الإدارة قرر اقتطاع نحو 10 في المائة من 72 ألف سهم، كان من المقرر أن يحصل عليها كوك، ما يعكس ضعف أداء الشركة في سوق الأوراق المالية.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن أجر كوك تضمن مكافأة قيمتها 2.8 مليون دولار، لتعكس حقيقة أن الشركة حققت كل أهدافها التشغيلية.