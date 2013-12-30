شركتان سعودية ومصرية تتحالفان لتطوير مشاريع عقارية

كشف الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، المدير العام لشركة دار المعالي للتنمية والاستثمار العقاري السعودية، أن "دار المعالي" تؤسس لشراكة استراتيجية مع شركة الأهلي للتنمية العقارية في القطاع العقاري.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية في تصريحات لصحيفة البورصة المصرية إن الأهلي للتنمية دخلت في شراكة مع مجموعة دار المعالي السعودية لتطوير المشروع الذي تعكف الشركة على إقامته بالقاهرة الجديدة، تمهيداً للدخول في شراكة استراتيجية في مشروعات أخرى، وتبحث الشركتان عدداً من فرص الاستثمار الجديدة في القطاعين العقاري والسياحي، في القاهرة والمدن الجديدة المحيطة بها وخارجها.

وأضاف صبور "لا مانع من تأسيس شركة مشتركة، في ظل العلاقة الوطيدة بين الجانبين والاحترافية التي يتمتع بها الجانب السعودي"، وهو ما أكده الدكتور محمد العقيل، الذي أضاف أن شركة دار المعالي ارتبطت الآن بمشاريع متعددة، خاصة في مجال تنمية الاستثمار العقاري على مدى الخمس سنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يكون المشروع الذي ستقيمه شركة الأهلي على قطعة أرض ينتظر أن توقع عقود شرائها مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على طريق السويس، هو ثاني المشروعات التي تتم بالشراكة بين الجانبين.

وكشف الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، المدير العام لشركة دار المعالي للتنمية والاستثمار العقاري السعودية عن اعتزام المجموعة تأسيس شركة قابضة لتجمع الشركات المتنوعة التابعة لها في مصر تحت مظلة شركة واحدة، بما يمكنها من توسيع أعمالها واستثماراتها في البلاد.