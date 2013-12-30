"صروف العالمية" تقاضي شركة فرنسية بالسعودية

تعتزم شركة صروف العالمية السعودية رفع دعوى قضائية أمام محاكم المملكة على شركة كهرباء فرنسا (إي.دي.إف) المملوكة للدولة.

وأشارت "صروف" في بيان لها إلى ما وصفته بالتنفيذ الخاطئ من الشركة الفرنسية لاتفاق بين الجانبين على تأسيس كيان مشترك في المملكة يعمل على تطوير مشروعات كهربائية.

وذكرت الشركة أنه من المقرر إقامة الدعوى في الأيام المقبلة. ولم تكشف عن تفاصيل بخصوص النزاع قائلة إنه ينبغي عليها احترام سرية إجراءات قضية تحكيم بدأت بالفعل في غرفة التجارة الدولية بناءً على طلبها.

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من شركة "إي.دي.إف" بخصوص القضية أمس الأحد.

وقد وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعدد من كبار المسؤولين إلى السعودية في وقت لاحق أمس لبحث قضايا دبلوماسية والعلاقات الاقتصادية مع مسؤولين سعوديين.

