نخيل تخطط لطرح مناقصات بـ1.6 مليار دولار خلال 2014

تعتزم شركة نخيل طرح مناقصات عقود إنشاء بقيمة تزيد على 1.6 مليار دولار، أي 6 مليارات درهم خلال 2014، وذلك تماشياً مع المشاريع التي تخطط لها الشركة نقلا عن صحيفة ميد.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل القول: سنقوم في 2014 بطرح مشاريع لا تقل قيمتها عن 6 مليارات درهم وهذه أنباء جيدة لقطاع الإنشاءات في الدولة، وفقا لما نشرته صحيفة "البيان".

وتشمل خطط شركة نخيل مشاريع التجزئة والضيافة والتي من شأنها دعم المحفظة الحالية والمستقبلية لمشاريع السكنية للشركة، بالإضافة إلى المشاريع المخصصة لمعرض إكسبو 2020 الذي يتوقع أن يجذب المزيد من الزوار إلى الإمارة. وأضاف لوتاه: مع معرض إكسبو 2020 سنرى النمو، وخاصة بالنسبة لقطاعي الضيافة والتجزئة، وهذا ينطبق مع استراتيجيتنا.

وسيتم تطوير غالبية المشاريع الجديدة في المناطق المخصصة لنخيل حيث تم بالفعل الانتهاء من أعمال البنية التحتية. ويضيف لوتاه: علينا التركيز على المناطق ذات الفائدة القصوى بالنسبة لنا. وسيتم إنشاء غالبية تلك المشاريع في المناطق السكنية القائمة.