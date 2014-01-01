طيران "رأس الخيمة" يوقف جميع رحلاته حتى إشعار آخر

قررت شركة "طيران رأس الخيمة" وقف جميع رحلاتها بدءا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

وعزت الشركة إلغاء الرحلات إلى زيادة الضغوط على أداء الشركة، بسبب ظروف السوق، وزيادة تكاليف التشغيل، والتأثر من حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة على صناعة الطيران بشكل عام.

فيما عبّر مسافرون، حجزوا تذاكر سفر على طيران رأس الخيمة، عن استيائهم من قرار إيقاف الرحلات بشكل مفاجئ، مشيرين إلى أنه تم إلغاء الرحلات في فترة الإجازات والاحتفال برأس السنة الجديدة، ما جعلهم يجدون صعوبة في إيجاد حجز بديل على شركات طيران أخرى في الدولة.

وكانت الشركة ألغت رحلاتها إلى مطاري القاهرة وعمّان، بشكل مفاجئ، الشهر الماضي، إذ أرسلت الشركة رسائل نصية للمسافرين، تبلغهم بالتوجه إلى مكاتب السفر لتسلم أموال تذاكرهم، لانخفاض عدد الركاب.

وقدمت طيران رأس الخيمة اعتذاراً للمسافرين عن أي إزعاج لعملائها، نتيجة إيقاف الرحلات، مؤكدة أنه سيتم نقل جميع الركاب، الذين كانت لهم حجوزات مسبقة، إلى خطوط جوية بديلة، كما سيتم إرجاع قيمة التذاكر كاملة للمسافرين.

وأصدر مجلس إدارة شركة طيران رأس الخيمة بياناً صحافياً، أمس، أعلن فيه إيقاف جميع الرحلات حتى إشعار آخر، موضحاً أن القرار جاء في مصلحة الشركة، ومساهميها. وذكر البيان أن الشركة ستستغل الوقت لإعادة تقييم أفضل الخيارات المتاحة لـ"طيران رأس الخيمة" في المستقبل، التي تناسب متطلبات الصناعة في الإمارة.