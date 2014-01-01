51 مليون اشتراك في الاتصالات المتنقلة بالسعودية

قال تقرير اقتصادي إن أكثر من نصف السكان في السعودية يستخدمون الإنترنت بنهاية الربع الثالث من عام 2013، فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت حوالي 16.4 مليون، أي ما يعادل 55% من عدد السكان، وفقاً لصحيفة "الحياة".

وقدر التقرير الذي نشرته هيئة الاتصالات في السعودية عدد المستخدمين للخط الثابت الواحد بحدود 3 مستخدمين، ومستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة.

وأوضح التقرير أن سبب نمو خدمات الإنترنت في السعودية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية وزيادة انتشارها يعود إلى الطلب المتزايد عليها، وانخفاض أسعارها، إضافة إلى التطورات التقنية التي ساعدت على النفاذ إلى شبكة الإنترنت بشكل أفضل وأسرع.

وقال التقرير إن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ حوالي 51 مليون اشتراك. وكان للاشتراكات مسبقة الدفع نصيب الأسد منها، إذ تجاوزت نسبة الاشتراك فيها 84%، ووفقاً للتقرير فإن نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغت حوالي 170%.

بينما بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الثالث لعام 2013، حوالي 4.7 مليون خط، منها 3.3 مليون خط سكني، أي ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الخطوط العاملة، لتبلغ بذلك نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16%، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 65.6%.

إلى ذلك، تجاوز عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية 14 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، أي ما يعادل نسبة انتشار حوالي 49% من السكان. ولانتشار أجهزة الهواتف الذكية دور في ارتفاع عدد المستخدمين بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وتشمل هذه الاشتراكات خدمات البيانات، إضافة إلى باقات الاتصالات الصوتية.