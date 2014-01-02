قالت فيات الإيطالية لصناعة السيارات إنها وقعت اتفاقا لشراء الحصة المتبقية التي لا تملكها وقدرها 41.46% في وحدتها الأميركية كرايسلر من فيبا تراست.
وقالت فيات في بيان إن فيبا - وهي رابطة تطوعية للعاملين- ستتلقى 3.65 مليار دولار مقابل الحصة.
وقالت فيات فيما يتعلق بالهيكل المالي للصفقة إن الأمر لن يتطلب أي زيادة في رأس المال من خلال إصدار أسهم أفضلية.
فيات الإيطالية تشتري الحصة المتبقية في كرايسلر
قالت فيات الإيطالية لصناعة السيارات إنها وقعت اتفاقا لشراء الحصة المتبقية التي لا تملكها وقدرها 41.46% في وحدتها الأميركية كرايسلر من فيبا تراست.