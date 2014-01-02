فيات الإيطالية تشتري الحصة المتبقية في كرايسلر

قالت فيات الإيطالية لصناعة السيارات إنها وقعت اتفاقا لشراء الحصة المتبقية التي لا تملكها وقدرها 41.46% في وحدتها الأميركية كرايسلر من فيبا تراست.



وقالت فيات في بيان إن فيبا - وهي رابطة تطوعية للعاملين- ستتلقى 3.65 مليار دولار مقابل الحصة.



وقالت فيات فيما يتعلق بالهيكل المالي للصفقة إن الأمر لن يتطلب أي زيادة في رأس المال من خلال إصدار أسهم أفضلية.