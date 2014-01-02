هيونداي وكيا تستهدفان زيادة 4% في مبيعات 2014

قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات وشركتها التابعة كيا موتورز اليوم الخميس إنهما تهدفان إلى زيادة مبيعاتهما العالمية بنسبة 4% في 2014 ليصل حجم مبيعات الشركتين مجتمعتين إلى 7.86 مليون مركبة.

وقالت الشركتان في بيان إنهما باعتا 7.56 مليون مركبة في 2013 بدعم من نمو في الأسواق الخارجية غطى على أداء باهت في السوق المحلي. ويمثل ذلك زيادة قدرها 6% عن العام السابق وأداء أفضل من المستوى الأصلي الذي استهدفته الشركتان والبالغ 7.41 مليون مركبة.

وتحتل هيونداي وكيا معا المركز الخامس في قائمة المبيعات العالمية من السيارات.

