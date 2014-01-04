آتيك الإماراتية تستثمر 10 مليارات دولار بمصنع رقائق

قال الرئيس التنفيذي لشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة "آتيك" ومقرها أبوظبي إن الشركة تنوي استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى عامين في مصنع لأشباه الموصلات في نيويورك تابع لشركة جلوبال فاوندريز.

وتملك اتيك شركة جلوبال فاوندريز غير المدرجة في البورصة بعد أن استحوذت على حصة شريكتها إيه.إم.دي في الشركة في مارس 2012.

وتخضع اتيك لسيطرة شركة مبادلة وهي صندوق استثماري لإمارة أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي إبراهيم عجمي إن الشركة تلقت التزامات من مبادلة باستثمار ما بين تسعة وعشرة مليارات دولار في توسعة مصنع نيويورك.

وأضاف أن اتيك تنوي الاستثمار أيضا في مصانع جلوبال فاوندريز لإنتاج الرقائق الإلكترونية في ألمانيا وسنغافورة لكنه لم يخض في التفاصيل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع نيويورك الذي بدأ العمل في 2012 نحو 60 ألف رقاقة قياس 300 ملليمتر شهريا.

وتستخدم الرقائق لإنتاج الدوائر المتكاملة وهي مكون رئيسي في كل الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح عجمي إن اتيك تريد توسعة المصنع لإنتاج شرائح قياس 20 و 14 نانومتر التي ستكون مجالا للنمو في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وذكر أن الشركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن إنشاء مصنع للرقائق في أبوظبي.

وكانت الشركة قد جمدت خطط إنشاء المصنع في 2011 بسبب ظروف السوق الصعبة، لكن عجمي قال إن الشركة تواصل الاستثمار في الإمارة لاسيما في البحث والتطوير والتدريب.