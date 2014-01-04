اندماج بين "فاير آي" و"مانديانت" بقيمة مليار دولار

أعلن أمس الأول عن صفقة اندماج بقيمة مليار دولار، بين شركتي "فاير آي" لأمن شبكة الإنترنت و"مانديانت" المتخصصة في برامج حذف ملفات التجسس.

وقالت شركة مانديانت، إن الصفقة تخلق البائع الرائد المتقدم في الحماية من التهديدات في الصناعة. ويعد الاندماج الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين الماضي أكبر صفقة أمنية للشبكات في عام 2013، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتقدم «فاير أير» خدمات مكافحة الفيروسات لأكثر من 1500 عميل حكومي وخاص على مستوى العالم، في حين تركز "مانديانت" على رصد ملفات التجسس والاستجابة الطارئة للهجمات على الشبكات الإلكترونية للشركات.

وتصدر اسم الشركة عناوين الأخبار في عام 2013 عندما قدمت تقريراً يقول إن الحكومة الصينية لها صلة بالهجمات التي وقعت على الشركات الأميركية والهيئات الحكومية.

وقال ديفيد ديوالت رئيس مجلس إدارة "فاير آي" ومديرها التنفيذي، إن الحجم والانتشار العالمي لكل من فاير آي ومانديانت، سيمكن من الابتكار بشكل أسرع وخلق حلول أكثر شمولا وتقديمها للمؤسسات حول العالم بوتيرة لا مثيل لها من جانب بائعي برامج الأمن الأخرى.

وقال كيفين مانديا مؤسس شركة مانديانت، إن الاندماج سيمكن الشركتين من تقديم منتجات وخدمات متكاملة تماما تساعد المؤسسات على حماية أنفسها من الهجمات.