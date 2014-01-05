صندوق بملياري ريال بين بنك الرياض وشركة تقنية

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، رئيس مجلس إدارة شركة "تقنية" أنه سيتم إطلاق صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة التقنية مع بنك الرياض بقيمة تقدر بنحو 2 مليار ريال، مبينا أن هناك مخاطرة عالية في هذه الشركات، إلا أن المردود عالٍ، سواء في اقتصاد البلد أو بناء الكفاءات، حيث ستستثمر فيه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وكانت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" وقعت مذكرة مع شركة الشمس والحياة تمهيداً للاستحواذ على نسبة 50% منها. ويتضمن الاستحواذ إعادة بناء لهوية شركة "الشمس والحياة" لتصبح شركة "تقنية للطاقة الشمسية"، بالإضافة إلى الجمع بين المواهب الواعدة والإمكانات المتاحة لدى الشركتين، وهو الأمر الذي يمكنها من امتلاك التقنية والخبرة اللازمة للعمل في أسواق صناعة وتقنيات الطاقة الشمسية.

وتتبع شركة "الشمس والحياة" لمجموعة "أكوا" القابضة التي تعمل على الصعيد الإقليمي في مجال تنمية البنية التحتية الخاصة بقطاعي الطاقة والمياه.

وتعمل شركة "تقنية" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على تعزيز نقل التقنية والمعرفة في المملكة عبر الشراكة مع المؤسسات والشركات والجهات البحثية الرائدة في هذا المجال، وذلك من أجل إضافة قيمة استراتيجية إلى المنظومة الاقتصادية في المملكة، والمساهمة في التحول إلى اقتصاد معرفي مستدام على أُسس تجارية.

يذكر أن إيجاد كيان بمستوى "تقنية للطاقة الشمسية" يتماشى مع خطة تنويع مصادر الطاقة في السعودية، وهي الخطة التي وضعتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي تهدف إلى إنتاج 41 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030م، وذلك من خلال مشاريع تزيد كلفتها .