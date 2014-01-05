%7.8 نمو مبيعات "هيونداي" خلال 2013

أعلنت شركة هيونداي موتور أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية أن مبيعاتها زادت بنسبة 7.3% العام الماضي مقارنة مع العام السابق عليه، على الرغم من ظروف انكماش الاقتصاد العالمي.

وأوضح بيان للشركة أن هيونداي باعت نحو 4.73 مليون سيارة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2013 مقابل 4.5 مليون سيارة طوال عام 2012.

وانخفضت مبيعاتها في السوق المحلي بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 640 ألفا و865 سيارة، بينما ارتفعت شحناتها إلى الخارج بنسبة 9.3% لتصل إلى 4.2 مليون سيارة.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، قالت هيونداي ثاني أكبر الشركات العملاقة في كوريا الجنوبية وخامس أكبر منتج للسيارات على مستوى العالم، إن من جميع السيارات التي بيعت في الخارج كان 2.9 مليون سيارة قد تم إنتاجها في مصانعها في الخارج بزيادة نسبتها 16.5% عن عام 2012. من ناحية أخرى، تراجع حجم الإنتاج الداخلي بنسبة 5.4% ليصل العدد إلى 1.1 مليون سيارة.

في ديسمبر الماضي، باعت الشركة 397 ألفا و536 سيارة بزيادة نسبتها 1.6% على الشهر نفسه قبل عام. وبلغت الصادرات 347 ألفا و376 سيارة بزيادة نسبتها 5.9% على أساس سنوي، بينما تراجعت المبيعات في السوق المحلي بنسبة 20.5% على أساس سنوي لتصل إلى 50 ألفا و160 سيارة.