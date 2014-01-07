"طيران الاتحاد" تنقل 12 مليون مسافر في 2013

تمكنت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي من تحقيق أداء قياسي خلال عام 2013 عبر نقل حوالي 12 مليون مسافر، وبزيادة 16% مقارنة بعام 2012، الذي شهد نقل حوالي 10.3 ملايين مسافر. كما حققت الشركة زيادة قدرها 32% في عمليات الشحن مقارنة بالعام السابق.

ووفقا لصحيفة البيان، تصدرت بانكوك وجهات الاتحاد للطيران من حيث عدد الركاب، حيث نقلت الشركة 742.75 ألف مسافر إلى العاصمة التايلندية خلال عام 2013، بزيادة سنوية نسبتها 7%. وجاءت مانيلا في المرتبة الثانية بواقع 547.06 ألف مسافر ثم لندن بواقع 544.5 الف مسافر وجدة 373.6 ألف مسافر وباريس 338.9 ألف مسافر.

وتولّت الاتحاد للطيران نقل 73% من الركاب الذين سافروا عبر مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2013، والبالغ عددهم 16.4 مليون مسافر. وبفضل إضافة مزيد من شركاء الحصص إلى تحالف الاتحاد للطيران، الذين يشغّلون رحلاتهم إلى العاصمة أبوظبي، فقد انفرد التحالف بنحو 79% من حركة مرور المسافرين في مطار أبوظبي الدولي.

وقال جيمس هوغن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران: "تأتي النتائج والأرقام القياسية التي حققتها الشركة خلال عام 2013 بمثابة شهادة عملية ودليل دامغ على النجاح المستمر لخطتنا الاستراتيجية التي تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توسيع شبكة الوجهات وتعزيز علاقات الشراكة بالرمز والاستثمار في حصص شركات الطيران الأخرى.

وشهد عام 2013 إضافة 6 وجهات جديدة إلى شبكة الاتحاد للطيران حيث تمّ إطلاق وجهة واشنطن العاصمة خلال شهر مارس وأمستردام خلال شهر مايو وساوباولو وبلغراد خلال شهر يونيو وصنعاء خلال شهر سبتمبر، وهو تشي منه خلال شهر أكتوبر.