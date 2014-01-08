750 ألف سيارة اشتراها السعوديون في 2013

قدر رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل عثمان أحمد أبو شوشة حجم مشتريات السعوديين من السيارات العام الماضي بنحو 750 ألف سيارة، بزيادة 6 في المائة على عام 2012، بينما زادت في البحرين بنسبة 15 في المائة و14 في المائة في أمريكا.

وقال أبو شوشة في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن السعوديين يفضلون السيارات اليابانية ثم الكورية فالأمريكية، مشيرا إلى أن مبيعات تويوتا تشكل 38 في المائة من السوق، تليها هيونداي بنسبة 20 في المائة، ثم جنرال موتورز بنسبة 9 في المائة، وفورد بنسبة 7 في المائة، يليها "كيا" بنسبة 6 في المائة تقريبا.

وبدا رئيس اللجنة الوطنية أكثر تفاؤلا بمستقبل سوق السيارات في السعودية متوقعا أن يصل عدد السيارات المبيعة سنويا إلى مليون سيارة في عام 2020.

وأيد خطوة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بوضع قيود على استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، معتبراً خطوة إيجابية تهدف إلى إيقاف استيراد السيارات الرديئة على حد وصفه.

وأكد أن السيارات حالياً في مستوى جودة متقارب، وأن المنافسة بين الوكلاء تنحصر في خدمات ما بعد البيع، حيث يصل استحواذ الصيانة على ما يقارب ثلثي استثمار الوكيل، وهو ما يجذب الأفراد للشراء إلى جانب نوع السيارة.